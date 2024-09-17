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Diyarbakır'da Narin Güran Cinayetinde Yeni Gelişmeler

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Narin Güran cinayeti soruşturmasında, tutuklu Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran ve akrabaları İ.K. ile Ş.K. gözaltına alındı. Olayla ilgili toplam 11 kişi tutuklandı.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan tutuklu Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran ile ailenin akrabaları İ.K. ve Ş.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içerisinde ve üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulunan amcası Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin'in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklandı. Yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan amca Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran ile soruşturmanın seyrini değiştirmek için sahte ihbarlarla, görevlileri farklı yerlere yönlendirdikleri ve verdikleri ifadelerinin çeliştiği belirtilen Güran ailesinin akrabaları İ.K. ve Ş.K. de gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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