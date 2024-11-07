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Diyarbakır'da Narin Güran Cinayetinde İlk Duruşma Başlıyor

Diyarbakır'da Narin Güran Cinayetinde İlk Duruşma Başlıyor
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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili ilk duruşma bugün yapılıyor. Tutuklu sanıklar adliye önüne getirildi.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi kenarında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde ilk duruşma için tutuklu sanıklar Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. Duruşmada, tutuklu sanıklar amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve Narin'in cesedini taşıyan komşuları Nevzat Bahtiyar, hakim karşısına çıkacak. Duruşmanın saat 09.00'da Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlaması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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