Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da Narin Güran Cinayeti Soruşturmasında Tutuklama

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti soruşturmasında, Narin'in amcasının eşi Hediye Güran kasten öldürmeye iştirak suçundan tutuklandı. Tutuklu aile bireylerinin sayısı 12'ye yükseldi.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran soruşturması kapsamında cuma günü gözaltına alınan Narin'in tutuklu amcasının eşi Hediye Güran, çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Kasten öldürmeye iştirak' suçundan tutuklandı.

Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolduktan sonra cansız bedeni 8 Eylül günü Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen soruşturma kapsamında "Suç delillerini yok etmek" suçundan tutuklanan Narin'in amcası Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran da cuma günü gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Hediye Güran, bu sabah saatlerinde adliyeye getirildi. Burada, Narin Güran soruşturmasını yürüten savcılar tarafından sorguya alındı.

Savcılık sorgusunun ardından Hediye Güran, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Kasten öldürmeye iştirak' suçundan tutuklandı.

Hediye Güran'ın da tutuklanmasıyla Narin'in cinayetine ilişkin aralarında annesi, ağabeyi, amcaları ve yakınlarının da bulunduğu tutuklu sayısı 12'ye yükseldi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Yerel Haberler Narin Güran Soruşturma Diyarbakır Politika 3-sayfa Cinayet Güncel Hukuk

Yenge Hediye Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Narin kaybolduktan birkaç gün sonra telefonumu değiştirdim

Cinayetin kara kutusu olan yengenin ifadesi ortaya çıktı

 Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış

Narin'in ölüm nedeni kesinleşti

 Ali Koç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret! Verilen mesaj da hediye de dikkat çekiciydi

Ali Koç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret
İstanbul'da AVM'de intihar! 2. kattan kendini boşluğa bıraktı

İstanbul'da AVM'de intihar! Herkesin gözü önünde kendini boşluğa bıraktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KOSKİ Konya su kesintisi! 17-18 Eylül Karatay, Akşehir, Çumra su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 17-18 Eylül Karataş, Yüreğir, İmamoğlu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Döşemealtı, Konyaaltı 17-18 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 17-18 Eylül Keçiören, Çankaya, Polatlı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Düğün Dernek filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Düğün Dernek filmi ne zaman, nerede çekildi? Taşıyıcı 3 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Taşıyıcı 3 filmi ne zaman, nerede çekildi? 18 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Akrep, Yay, Kova burcu yorumu! 18 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları CANLI maç izle! (GALATASARAY GAZİANTEP) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Galatasaray Gaziantep maçı nereden izlenir? Bir Gece Masalı canlı izle! 3. Bölüm Pazartesi Bir Gece Masalı 3. Bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? İştirak ne demek? İştirak ne anlama gelir? Hediye ve Salim Güran'ın ilişki mi var? Hediye Güran kasten öldürmeye iştiraktan tutuklandı!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });