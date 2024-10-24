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Diyarbakır'da Narin Güran Cinayeti: İddianame Kabul Edildi

Diyarbakır'da Narin Güran Cinayeti: İddianame Kabul Edildi
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili iddianame kabul edilirken, sanık Nevzat Bahtiyar için zorunlu müdafi atanmasına karar verildi. Olayla ilgili tutuklu 12 şüpheliden bazıları hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

DİYARBAKIR'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili iddianameyi kabul eden mahkeme, dosyada avukatı bulunmayan Nevzat Bahtiyar için, zorunlu müdafi görevlendirilmesi için yazı yazdı. Mahkeme ayrıca, aralarında ağabey Baran Güran'ın da olduğu tanıklar ve bazı tutuklu sanıkların beyanlarının tespiti ve baba Arif Güran'ın müşteki olarak sisteme kaydı ile haklarında zorla getirme emri düzenlenmesine karar verdi.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içinde, üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında, tutuklu bulunan 12 şüpheliden 4'ü hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar'ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre olay anında aynı evde olduğunun tespit edildiği belirtilerek, 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianame 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

NEVZAT BAHTİYAR İÇİN BARODAN ZORUNLU MÜDAFİ TALEBİ

Mahkeme, 7 Kasım'da görülecek duruşma için, sanık Nevzat Bahtiyar'ın üzerine atılı suça öngörülen ceza miktarı nedeniyle CMK 150/3 maddesi gereğince kendisine zorunlu müdafi atanması gerektiği nazara alındığında duruşma hazırlığı sırasında sanık için dosyaya herhangi bir avukatın vekalet vermediğinin tespit edilmesi halinde sanığa zorunlu müdafi görevlendirilmesi için Diyarbakır Baro Başkanlığı'na yazı yazılmasına karar verdi.

Mahkeme, ayrıca dosyada beyanları bulunan tanıklardan ağabeyi Baran Güran ile O.G., M.G, M.G., R.C., Y.G., E.G., B.G., E.G., M.K., M.E.G., Y.K., U.K., F.K., Ğ.B. M.S.A. ve tutuklu sanıklardan Muhammed Kaya, Narin'in yengesi Maşallah Güran ile kızı Birsen Güran, yengesi Hediye Güran ve Salim Güran'ın işçisi R.A.'nın beyanlarının tespiti için, Narin'in babası Arif Güran'ı müşteki olarak sisteme kaydı ile hakkında zorla getirme emri düzenlenmesine karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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