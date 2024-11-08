Diyarbakır'da Narin Güran Cinayeti Duruşması Üçüncü Güne Taşındı

DURUŞMA 3'ÜNCÜ GÜNDE DE DEVAM EDECEK

Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin dün başlayan ve bugün de devam eden ilk duruşmanın 2'nci günü, saat 21.00 sıralarında sona erdi. 2 gün süren duruşmada ilk gün sanıklardan sırasıyla Nevzat Bahtiyar, Narin'in ağabeyi Enes, annesi Yüksel ve amcası Salim Güran dinlendi. Daha sonra tanıklardan babası Arif Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın eşi Gazal bahtiyar dinlendi. Bugün devam eden ikinci günde de diğer tanıklar ifade verdi.

Duruşma, yarın saat 10.00'da savunma makamının tanıklarının dinlenmesiyle devam edecek.

Emrah KIZIL- Mesut BUDRAÇ- Gıyasettin TETİK- Selim KAYA- Seyfettin EKEN/ DİYARBAKIR,