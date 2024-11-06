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Diyarbakır'da Narin Güran Cinayeti Duruşması Başlıyor

Diyarbakır'da Narin Güran Cinayeti Duruşması Başlıyor
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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili duruşma yarın yapılacak. Tutuklu sanıkların yer aldığı duruşma salonu basına açıldı.

MAHKEME SALONU GÖRÜNTÜLENDİ

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuvalda üzeri toplam 75 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılmış olarak cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturmada tutuklu sanıklar Amcası Salim Güran, Annesi Yüksel Güran, Ağabeyi Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın yarın duruşmasının yapılacağı 8'inci Ağır Ceza duruşma salonu, basın mensuplarına açıldı.

TARAFLAR AYRI KÖŞELERDE OTURACAK

Yaklaşık 300 kişilik kapasitesi olan salonda gazeteciler, baro başkanları, sanıklar ve aileleri, aile avukatları, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahkeme heyeti ve Güran ailesi için bölümler hazırlandı. Salonda Nevzat Bahtiyar ve ailesi bir köşede, Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran da yan yana diğer köşede oturacağı, tarafların arasında da diğer katılımcıların oturacağı öğrenildi.

Salonda, daha önce bazı KCK davaları ile 28 Kasım 2015'te Sur ilçesindeki tarihi Dört Ayaklı Minare'nin önünde basın açıklaması yaptığı sırada teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada başına isabet eden mermiyle hayatını kaybeden Baro Başkanı Tahir Elçi'nin duruşmalarının da görüldüğü belirtildi.

Haber-Kamera: Seyfettin EKEN-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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