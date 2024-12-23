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Diyarbakır'da Narin Güran Cinayeti Davasında Karar Günü: 26 Aralık

Diyarbakır'da Narin Güran Cinayeti Davasında Karar Günü: 26 Aralık
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili davada, tutuklu sanıkların yargılandığı duruşmanın 26 Aralık'ta yapılması bekleniyor. Mahkeme, sanıkların zorla getirilmesine karar verdi.

AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayetinde tutuklu bulunan annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran ile cansız bedeninin bulunduğu dereye taşıyan komşuları Nevzat Bahtiyar'ın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılandığı davada 26 Aralık'ta karar çıkması bekleniyor. Mahkeme, duruşmaya amca Erhan Güran ve çoban Ahmet A'nın zorla getirilmesine karar verdi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın ikinci duruşması 26 Aralık'ta görülecek.

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7 Kasım görülen ve üç süren duruşma, delillerin toplatılması ve savcılık mütalaasının sunulması için 26 Aralık'a ertelenmişti. Davanın savcısı Özge Nida Polat tarafından hazırlanan 14 sayfalık mütalaa 6 Aralık günü, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Savcı Polat, mahkemeye sunduğu esasa ilişkin mütalaasında amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

26 Aralık'ta görülecek duruşmada kararın çıkması beklenirken, mahkeme, Narin'in amcası Erhan Güran ve çoban Ahmet A'nın (33) duruşmaya zorla getirilmesini, amca Salim Güran'ın işçisi tutuklu şüpheli 15 yaşındaki R.A'nın ise cezaevinden celbini kararlaştırdı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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