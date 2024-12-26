Diyarbakır'da Narin Güran Cinayeti Davasında İkinci Duruşma

AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayeti davasının ikinci duruşmasında, tutuklu bulunan 15 yaşındaki R.A., pedagog eşliğinde SEGBİS aracılığıyla ifade verdi. R.A., Mahkeme Başkanı, savcı ve avukatların sorularını yanıtladı.

Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın ikinci duruşması sürüyor.

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanacak olan Narin'in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran ile Narin'in cansız bedeninin bulunduğu dereye taşıyan komşuları Nevzat Bahtiyar, yargılanıyor. Duruşmaya, Narin'in babası Arif Güran, "müşteki", 1'i tutuklu 3 kişi "tanık", Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Diyarbakır Barosu avukatları da "müşteki kurum" sıfatıyla katıldı. Duruşmayı, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, Komisyon Başkanvekili ve CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile Komisyon Üyesi ve CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal takip ediyor.

Tanıkların kimlik tespiti ile başlayan duruşmada, 15 yaşındaki tutuklu R.A., pedagog eşliğinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade verdi. Sanık R.A., Narin'in kaybolduğu 21 Ağustos günü neler yaptığını anlattı. Salim Güran'ın o gün tarlaya geldiğini aktaran R.A., şunları söyledi:

"Her gün nasılsa o gün de aynıydı. Suyumuzu açar kapatırdık. Köye gittiğim saati hatırlamıyorum. Tarlaya gittik. Salim Güran da tarlaya geldi. Olay günü geldiğinde sabah 8-9 gibi geldi yanımıza. Bir saat kaldıktan sonra gitti. Daha sonra saat 15-16 gibi Salim tarlaya yanımıza geldi. Oturduk biraz, çay yaptık. Babamı aradı Salim. Babam da kendisine yemek yiyip geleceğini söyledi. Ben ve Salim Güran ile çay içerken babam yanımıza geldi. Salim Güran her gün nasılsa o günü de öyle görünüyordu. Babam yanımıza geldiğinde ona da çay doldurdum. Daha sonra Salim üstünü değiştirmek için yanımızdan ayrıldı. Kıyafetlerinin kirli olduğunu söyledi. Akşam 18.00 gibi de ben Salim ve babam yemek yapıp yedik. Birisi Salim Güran'ı o sırada aradı. Kim olduğunu hatırlamıyorum. Kız kaybolmuş dediler. Salim, araca binip gittiler babamla. Onlar gidince ben ve kardeşim tarlada kaldık."

Mahkemede, R.A.'ya Salim Güran ile telefon görüşmesine ilişkin soru sorularak ses dinlettirildi. Ses kaydına ilişkin R.A., "Mısır tarlasındaki fıskiyeler yere düşüyor. Onu konuşmuşuz. Orada bir fıskiye düşmüş. Onu söylemiş. Olay günü mü konuştuk hatırlamıyorum. Sadece o gün tek aramadı. Her zaman arardı" diyerek savunma yaptı.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, R.A.'ya "Tutuklandığında tutulan bir tutanakta Salim'e küfür ederek 'senin yüzünden başımız belaya girdi. Komutanım Salim geldiğinde kıyafetleri kirliydi ayakları ıslaktı' demişsin ve ağlamışsın. Neden böyle yaptın" diye sordu.

R.A., "Komutanlar karakolda sorduğunda ayakları ıslak olduğuna dair sorularına 'yok' demiştim. Ben böyle bir şey demedim. Salim'in ayaklarına fazla bakmadım ama normaldi. Fazla dikkatimi çekmedi" sözleriyle yanıt verdi.

Ardından Mahkeme Başkanının, "'Salim 15-16 gibi yanımıza geldi' dedin. 15.52 gibi telefon görüşmen oldu. Neden aramış? Yanında olduğunu söyledin. Çelişkiyi gidermek için soruyoruz" demesi üzerine R. A. "Salim Güran bir kez kıyafetini değiştirmek için eve gidip geldi. 15 dakika sürdü. Bu saat 18.00 gibiydi" dedi.

R.A.'ya daha sonra duruşma savcısı soru yöneltti. Savcının, "Salim ile 15.52'de telefon görüşmeni hatırlıyor musun? Babanı iki kez aramış. Buna ilişkin ne diyorsun" sorusu üzerine R.A., "Salim 15.00-16.00 gibi yanımdaydı. Hatırlamıyorum. Tahmini olarak söylemişim. Saatleri net hatırlamıyorum" dedi.

Mahkeme Başkanı, R.A.ya, "Salim yanına geldikten sonra ne zaman aradı" diye sordu. R.A ise, "Yanıma gelir gelmez babamı sorarak aradı" diye yanıtladı.

Eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren ise, R.A.'ya, "Soruşturma aşamasında herhangi bir telkinde bulunuldu mu? Saatler konusunda sana uyarılarda bulundular mı" sorusunu yöneltti. R.A. buna, "Kimse bana bir şey söylemedi. Saat konusunda kimse uyarıda bulunmadı" yanıtını verdi.

Eren'in, o gün Salim Güran'ın kıyafetini değiştirip, değiştirmediğini sorması üzerine de R.A., "Üzerindeki kıyafetleri net hatırlamıyorum" dedi.

Duruşma, diğer tanıkların beyanlarının alınmasıyla sürüyor.