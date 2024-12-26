Diyarbakır'da Narin Güran Cinayeti Davasında Gerginlik
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasının ikinci duruşmasında savcının mütalaasının ardından mahkeme salonunda gerginlik yaşandı. Amca Hüseyin Güran'ın küfür etmesi nedeniyle duruşmaya ara verildi.
İSMET MİKAİLOĞULLARI
(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayeti davasının ikinci duruşmasında; savcı mütalaasını okuduktan sonra amca Hüseyin Güran'ın mahkeme salonunda ağır küfürler savurması üzerine başlayan gerginliğin ardından salonu boşaltan mahkeme başkanı, duruşmaya 45 dakika ara verdi. Aranın ardından devam eden duruşmaya, Güran ailesi mensupları alınmadı.
Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın ikinci duruşması sürüyor. Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada, Narin'in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran ile Narin'in cansız bedeninin bulunduğu dereye taşıyan komşuları Nevzat Bahtiyar, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanıyor.
Bugün görülen duruşmanın ikinci bölümü dava savcısının mütalaasını okumasıyla başladı. Savcı, mütalaasında tüm sanıkların ortak suç işlediklerini ifade ederek, "Suçlular ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalı" dedi. Mütalaanın okunmasının ardından baba Arif Güran'ın söz aldığı esnada duruşma salonunda gerginlik çıktı. Narin'in amcası Hüseyin Güran'ın duruşma salonunda ağır küfürler savurması üzerine Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar, salonu boşaltarak duruşmaya 45 dakika ara verdi.
Aranın ardından devam eden duruşmaya, Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar'ın talimatı üzerine Güran ailesi alınmadı.