Diyarbakır'da Narin Güran Cinayeti Davasında Gergin Anlar

AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayeti davasının ikinci duruşmasında savcı mütalaasını okuduktan sonra Narin'in babası Arif Güran, söz aldığı sırada duruşmada gerginlik yaşandı. Salonu boşaltan Mahkeme Başkanı, duruşmaya 45 dakika ara verdi.

Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın ikinci duruşması sürüyor.

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanacak olan Narin'in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran ile Narin'in cansız bedeninin bulunduğu dereye taşıyan komşuları Nevzat Bahtiyar, yargılanıyor.

Bugün görülen duruşmanın ikinci bölümü dava savcısının mütalaasını okumasıyla başladı. Narin Güran cinayeti davasında savcı mütalaasını okuduktan sonra Narin'in babası Arif Güran savcının mütalaasına ilişkin, "Narin için kimse bir şey yapmadı, sadece yapan devlettir. Sayın Başkan, karakolda Enes'e 'Sen öldürdün' dediler. Enes de başını duvara vurarak 'Ben nasıl yaparım' diye ağlamaya başladı" dedi.

Bu sırada Narin'in amcası Hüseyin Güran'ın, duruşma salonunda ağır hakaretlerde bulunmasıyla gerginlik yaşandı. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar, salonu boşaltarak, duruşmaya 45 dakika ara verdi.