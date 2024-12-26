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Diyarbakır'da Narin Güran Cinayet Davasında Tanık İfadesi Tartışma Yarattı

Diyarbakır'da Narin Güran Cinayet Davasında Tanık İfadesi Tartışma Yarattı
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayet davasının ikinci duruşmasında tanık Erhan Güran, şüpheli davranışlar nedeniyle çobanı sorguladıklarını belirtti. Mahkeme Başkanı ise aileye senaryo kurma iddiasında bulundu.

İSMET MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin görülen davanın ikinci duruşmasında tanık olarak dinlenen amca Erhan Güran'a Mahkeme Başkanı, "Bir senaryo peşindesiniz gibi görünüyor" dedi.

Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın ikinci duruşması sürüyor.

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanacak olan Narin'in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran ile Narin'in cansız bedeninin bulunduğu dereye taşıyan komşuları Nevzat Bahtiyar, yargılanıyor. Davanın ikinci duruşmasında tanıklar dinleniliyor.

Duruşmada, Narin'in cansız bedeninin bulunduğu bir gün önce evinde aile toplantısı yapılan amca Erhan Güran, tanık olarak ifade verdi. Güran, ifadesinde, çoban Ahmet Akgün ile yaşadığı olayı şu sözlerle aktardı:

"Biz çocuğu kaybolan bir aileydik. Saat 18: 00 gibi köye gelirken Ahmet'i çağırdım. 'Sen bir şey gördün mü' diye sordum. Bunun üzerine Ahmet kaçınca peşinden gittim. Kapıyı açamayınca duvardan atladı. Bu şüpheli hareketleri nedeniyle jandarmaya bilgi verdim. Bir gün sonra evime çağırdım. Ahmet'in şüpheli hareketleri nedeniyle eve çağırıp soru sorduk. Ahmet bir şey biliyor mu, bilmiyor mu diye sorduk."

Enes'in bir kızla görüldüğü iddialarıyla ilgili amca Erhan Güran, "O söylenen kız benim kızım. Kızımın Enes ile ahırda olduğu söylendi. Ama benim kızımın çarşıda alışveriş yaparken görüntüsü var. Yeter artık namusumuzla uğraşmasınlar. Bizi kızımızla öldürmekle artık itham etmesinler" dedi.

'Enes, neden toplantıda yoktu' sorusuna ise Erhan Güran, "Bilinçli bir toplantı değildi, Enes'in ise nerede olduğunu bilmiyorum" diye yanıt verdi.

Aile toplantısında çoban Ahmet Akgün'ün dövüldüğü iddialarıyla ilgili de Erhan Güran, şunları söyledi:

"Arkaya gittim çobanla konuştum, bana 'İsa'yı ve bir kadını gördüm' dedi. Ama çoban yalan söyledi. Çok dövmedik. Bir iki tokat atıldı. Ben çobana vuranlara da kızdım. Biz bir senaryo kurmadık, Güran ailesi olarak bir senaryonun içindeyiz. Güran ailesine bir senaryo kuruldu."

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, "Bir senaryo peşindesiniz gibi görünüyor" dedi. Erhan Güran ise, "Yeter artık bu namus namus nedir ya. Benim kızımın ahırda olduğunu iddia ediyorlar. Biz şüpheli hareketleri için çobanı çağırdık" dedi.

Mahkeme Başkanı, bu kez, Erhan Güran'a "Geçen celse sordum, başka biri geldi mi diye? Niye söylemediniz bu çobanı" sorusunu yöneltti. Erhan Güran ise, "Aklıma gelmedi" diye yanıt verdi.

Ardından Mahkeme Başkanı, "Bırak Allah'ını seversen hepinize sordum. Hiçbir şey söylemediniz. Siz bizden bir şey gizliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Çobanın şüpheli hareketlerinden dolayı sorguladıklarını belirterek, bir art niyetlerinin olmadığını öne sürdü.

Kaynak: ANKA / Güncel
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