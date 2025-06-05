Diyarbakır'da Nadir Görülen Su Samuru ve Yavrusu Güneşlenirken Görüntülendi

Diyarbakır'da su samuru ve yavrusu güneşlenirken görüntülendi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Dicle Nehri kıyısında nadir görülen bir su samuru ve yavrusu, güneşlenirken bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dicle Nehri'nde varlıklarını sürdüren su samuru ve yavrusu, yavru bölgede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla çekildi. Görüntüde, su samurlarının güneşlendiği anlar mevcut. Öte yandan, su samurları, nesli tehlike altında olan tür olarak bilinmekte.