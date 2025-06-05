Diyarbakır'da Nadir Görülen Su Samuru ve Yavrusu Güneşlenirken Görüntülendi

Diyarbakır'da Nadir Görülen Su Samuru ve Yavrusu Güneşlenirken Görüntülendi
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Diyarbakır'da Dicle Nehri kıyısında bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen su samuru ve yavrusu, güneşlenirken kaydedildi. Su samurları, nesli tehlike altında olan bir tür.

Diyarbakır'da su samuru ve yavrusu güneşlenirken görüntülendi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Dicle Nehri kıyısında nadir görülen bir su samuru ve yavrusu, güneşlenirken bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dicle Nehri'nde varlıklarını sürdüren su samuru ve yavrusu, yavru bölgede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla çekildi. Görüntüde, su samurlarının güneşlendiği anlar mevcut. Öte yandan, su samurları, nesli tehlike altında olan tür olarak bilinmekte.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ KAYA - Güncel
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