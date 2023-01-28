DİYARBAKIR'DA MUZ YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ Güncel Haberler Şanlıurfa kara yolunda muz yüklü TIR kontrolden çıkıp devrildi. DİYARBAKIR- Şanlıurfa kara yolunda muz yüklü TIR kontrolden çıkıp devrildi. Muzların yol kenarına döküldüğü kazada sürücü yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun 24'üncü kilometresinde meydana geldi. Muz yüklü 33 DRL 92 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada tonlarca muz yola saçılırken, TIR şoförü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücüye ambulansta müdahale yapıldı. Yol kenarına dökülen muzlar, toplanıp başka TIR'a aktarıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Diyarbakır Şanlıurfa Güncel Haberler

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