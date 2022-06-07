Diyarbakır'da müşterilerini dolandıran 2 kuyumcu tutuklandı - Haberler

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Diyarbakır'da müşterilerini dolandıran 2 kuyumcu tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Diyarbakır'da müşterilerini dolandıran 2 kuyumcu tutuklandı

Diyarbakır'da 138 vatandaşı toplamda 20 milyon lira dolandırdığı tespit edilen ve Ankara'da yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Diyarbakır'da 138 vatandaşı toplamda 20 milyon lira dolandırdığı tespit edilen ve Ankara'da yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır'da müşterilerinin güvenini kazanıp emanet olarak yüklü miktarda altın, döviz ve Türk lirasını alarak kayıplara karışan kuyumculara yönelik Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünü ekipleri detaylı çalışmalar başlattı. Ekipler, yürüttükleri çalışmalar neticesinde Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde faaliyet gösteren 3 kuyumcu iş yerini işleten 6 şüphelinin, 138 vatandaşı toplamda 20 milyon 80 bin TL maddi kayba uğratarak kaçtığını tespit etti. Soruşturmanın genişletilmesiyle daha önce 6 olan şüpheli sayısı 8'e yükseldi. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan E.G. ve Ö.G'nin emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede, sulh ceza hakimliğince tutuklanmasına karar verildi. Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Soruşturmayı detaylandıran polis, 4 Haziran'da şüphelilerin kimlik bilgilerine ulaşarak operasyon düzenlemiş, operasyonda, şüphelilerden E.G. ve Ö.G'yi Ankara'da yakalamıştı. Gözaltına alınan 2 zanlı soruşturma çerçevesinde Diyarbakır'a getirilmişti. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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