Diyarbakır'da müşterilerden altın ve para toplayarak kaçan 2 kuyumcu Kocaeli'de yakalandı - Haberler

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Diyarbakır'da müşterilerden altın ve para toplayarak kaçan 2 kuyumcu Kocaeli'de yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Burak Emek - Güncel
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Diyarbakır'da müşterilerden altın ve para toplayarak kaçan 2 kuyumcu Kocaeli'de yakalandı

DİYARBAKIR'da 21 müşterisinden 4 kilo 846 gram altın ile yüklü miktarda TL ve döviz toplayarak kayıplara karışan H.T. ve S.T., Kocaeli'de yakalandı.

DİYARBAKIR'da 21 müşterisinden 4 kilo 846 gram altın ile yüklü miktarda TL ve döviz toplayarak kayıplara karışan H.T. ve S.T., Kocaeli'de yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.T. tutuklanırken, S.T. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sur ilçesinde kuyumculuk yapan H.T. ile S.T., müşterilerin birikim amaçlı emanet olarak bıraktıkları altınları ile TL ve döviz cinsinden paralarını alarak kuyumculuk faaliyetine son verdi. İki kuyumcunun müşterilerini dolandırdıklarının anlaşılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı. Yapılan incelemede şüpheliler H.T. ile S.T.'nin, 21 müşteriyi 4 kilo 846 gram has altın, 10 Cumhuriyet altını, 90 bin 120 dolar ve 3 milyon 177 bin 750 TL dolandırdıkları tespit edildi.Yapılan teknik takiple şüphelilerin Diyarbakır'dan İstanbul'a, oradan da Kocaeli'ye gittikleri belirlendi. Diyarbakır ve Kocaeli İl Emniyet Müdürlüklerinin ortak operasyonuyla H.T. ve S.T. yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli'de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.T. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.


Diyarbakır'da müşterilerden altın ve para toplayarak kaçan 2 kuyumcu Kocaeli'de yakalandı

Diyarbakır'da müşterilerden altın ve para toplayarak kaçan 2 kuyumcu Kocaeli'de yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel

Türk Lirası, Diyarbakır, Kocaeli, Döviz, Güncel, Haberler

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