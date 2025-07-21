Diyarbakır'da Müstakil Evde Yangın: 3 Kişi Dumandan Etkilendi

Diyarbakır'da Müstakil Evde Yangın: 3 Kişi Dumandan Etkilendi
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir evde çıkan yangında, aralarında çocuk da bulunan 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın, 2 katlı müstakil evin üst katında meydana geldi ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde müstakil evde çıkan yangında, 1'i çocuk, 3 kişi dumandan etkilendi.

Cumhuriyet Mahallesi 440. Sokak'ta, 2 katlı müstakil evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 1'i çocuk, 3 kişiye olay yerinde ambulanslarda müdahale etti.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
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