Diyarbakır'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Genç Kadın Kaputa Düştü

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Diyarbakır'da bir motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu Zeynep A.K. (24), otomobilin kaputuna düştü. Kaza anı motosikletin kamerasına yansıdı. Zeynep, kazada yaralanmadığını ve karşılıklı şikayetçi olmadıklarını açıkladı.

DİYARBAKIR'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada Zeynep A.K. (24), kaputun üzerine düştü. Kaza, motosikletin kamerasına yansıdı.

Olay, 14 Haziran'da akşam saatlerinde Sur ilçesi Melikahmet Caddesi'nde meydana geldi. Zeynep A.K. (24) idaresindeki motosiklet ile 'U' dönüşü yapmak isteyen sürücünün kullandığı otomobil çarpıştı. Savrulan Zeynep A.K., otomobilin kaputunun üzerine düştü. Zeynep A.K., kaskını yere fırlatarak otomobil sürücüsüne tepki gösterdi. Kaza motosikletin kamerasına yansırken, inceleme başlatıldı.

'ŞİKAYETÇİ OLMADIK'

Zeynep A.K., "Diyarbakırlıyım. 2 yıldır motosiklet kullanıyorum. Batman'da yaşıyorum. Memleketime gezmeye gelmiştim. Tarihi Sur ilçesinde kaza yaşadım. Abi dönüş yapmak isterken beni fark etmedi. Durmaya çalıştım ama duramadım. Kaputun üstüne düştüm. Kendime gelmeye çalıştım. O anki sinirle abiye bağırdım. Özür dilerim kendisinden. Ben ondan o da benden şikayetçi olmadı" dedi.

Haber - Kamera: Seyfettin EKEN-Özcan ARGİN/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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