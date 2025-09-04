Diyarbakır'da Motosiklet ve Bisiklet Hırsızlığına 5 Tutuklama

Diyarbakır'da motosiklet ve bisiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince, merkez Kayapınar ile Yenişehir ilçelerinde motosiklet ve bisiklet hırsızlığı olayları yaşanması üzerine çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi. Zanlıların, polis baskınına karşı evlerinin çevresine anlık kamera sistemi kurdukları da belirlendi.

Ekiplerce adreslere düzenlenen "Zincir" adlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı, 3 tabanca, pompalı tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin çaldığı 4 motosiklet ve 1 bisiklet sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan 5 şüpheli, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, hırsızlık anları güvenlik kameralarınca kaydedildi.