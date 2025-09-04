Diyarbakır'da Motosiklet ve Bisiklet Hırsızlığı Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı

Haberler

Diyarbakır'da düzenlenen 'Zincir' operasyonu sonucunda motosiklet ve bisiklet hırsızlığı şüphelisi 5 kişi tutuklandı. Şüphelilerin evlerindeki güvenlik sistemleri devre dışı bırakıldı, aramalarda silah ve çalıntı motosikletler ele geçirildi.

DİYARBAKIR'da motosiklet ve bisiklet hırsızlığı şüphelilerine yönelik düzenlenen 'Zincir' operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri tarafından motosiklet ve bisiklet hırsızlığı olaylarına ilişkin çalışma başlatıldı. Yenişehir ve Kayapınar ilçelerinde güvenlik kameralarına da yansıyan olaylara ilişkin çalışmada, 5 ayrı hırsızlık olayının failleri tespit edilerek adresleri belirlendi. Şüphelilerin, olası polis baskınlarına karşı evlerinin çevresine ve sokak içine anlık kamera sistemi kurdukları tespit edildi. Ekipler, kurulan sistemi devre dışı bırakarak 'Zincir' adı verilen operasyon düzenledi. 5 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 3 tabanca, 1 pompalı tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Çalıntı olduğu belirlenen 4 motosiklet ve 1 bisiklet ise sahiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
