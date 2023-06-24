Diyarbakır'da Motosiklet Sürücüsü Makas Atarak Trafikte İlerledi

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda bir sürücü, motosikletinin üzerine yüzüstü uzanıp trafikte bir süre ilerledi. Bir başka motosikletli ise cep telefonunu çıkarıp o anları kaydetti.

DİYARBAKIR'da bir kişi, motosikletinin üzerine yatıp, makas ataraf trafikte ilerledi. Bir başka motosiklet sürücüsü ise o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolunda bir sürücü, motosikletinin üzerine yüzüstü uzanıp trafikte bir süre ilerledi. Bir başka motosikletli ise cep telefonunu çıkarıp o anları kaydetti.