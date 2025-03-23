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Diyarbakır'da Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Sürücü İçin Başsağlığı Mesajı

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Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Hüseyin Diri, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, Diri için başsağlığı diledi.

Diyarbakır'da trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde 13 Mart'ta Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün futbolcusu Yohan Cassubie'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Hüseyin Diri'nin ağır yaralandığı kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Diri, tedavi gördüğü Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hüseyin Diri'nin vefat haberinden duyulan üzüntü dile getirilerek, "Başımız sağ olsun. Merhum Hüseyin Diri'ye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübünün futbolcusu Yohan Cassubie'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil 13 Mart'ta Hüseyin Diri idaresindeki motosiklet ile çarpışmıştı.

Ağır yaralanan Diri, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, otomobilin sürücüsü Cassubie gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Cassubie, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
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