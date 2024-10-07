Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bismil ilçesinde kamyon ile çarpışan motosiklet sürücüsü Fener Çelebioğlu hayatını kaybetti, arkasındaki yolcu ise ağır yaralandı.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde kamyon ile çarpışan motosiklet sürücüsü Fener Çelebioğlu (24) öldü, arkasında bulunan yolcu Ş.Ç. ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Bismil ilçesi Arapkent Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen pamuk yüklü kamyon ile Fener Çelebioğlu idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletteki sürücü ile arkasında bulunan yolcu Ş.Ç. ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücü Fener Çelebioğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Sürücünün cenazesi otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı. Ş.Ç.'nin tedavisi devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Trafik Kazaları Motosiklet Diyarbakır Güvenlik 3-sayfa Bismil Sağlık Güncel Kaza

Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacak

Elektrik ve doğalgaz faturalarını düşünen vatandaşa nefes aldıracak haber

 81 il başkanının sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı

CHP'lilerin sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı

 Türkiye, vahşice öldürülen 2 kadına ağlarken İstanbul'da çekilen görüntü pes dedirtti

Türkiye, Ayşenur ve İkbal'e ağlarken İstanbul'da çekilen görüntü pes dedirtti
İncel şiddetle ilgili korkutan sözler: Buzdağının görünen yüzü

'İncel' şiddetle ilgili korkutan sözler: Buzdağının görünen yüzü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye Karadağ hangi kanalda yayınlanacak? Iniesta futbolu bıraktı mı? Iniesta kaç yaşında futbolu bıraktı? 7-8 Ekim bugün ve yarın hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? 7-8 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Murat Saydam kimdir? Murat Saydam nereli, ne iş yapıyor? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 7-8 Ekim Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 7-8 Ekim 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 7-8 Ekim Aliağa, Dikili, Ödemiş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KYK yemeğinde domuz eti mi çıktı? KYK Rosto köfte'de domuz eti mi var? Adana ASKİ su kesintisi! 7-8 Ekim Çukurova, Ceyhan, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 7 Ekim Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.