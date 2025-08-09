Diyarbakır'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde, motosikletin otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

DİYARBAKIR'da motosikletin otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Eğil ilçesi Kırsal Selman Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, manevra yapan sürücüsünün kullandığı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu yola savruldu. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; motosikletin otomobile çarptığı ve 2 kişinin savrularak yere düştüğü anlar yer aldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber ve Kamera: GıyasettinTETİK-Selim KAYA/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
