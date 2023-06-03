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Diyarbakır'da motosiklet kazası: 1 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı

Diyarbakır'da motosiklet kazası: 1 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı

Güncel Haberler

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, 1 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Uzman Çavuş Osman Öntemel'in cenazesi memleketi Adana'ya gönderildi.

DİYARBAKIR'ın Hazro ilçesinde, kontrolünden çıkan motosikletin duvara çarptığı kazada, yaşamını yitiren Uzman Çavuş Osman Öntemel'in cenazesi, memleketi Adana'ya gönderildi. Kazada yaralanan arkasındaki Uzman Çavuş Turgut Kestel'in tedavisi ise hastanede sürüyor.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Hazro ilçesinde meydana geldi. İlçede görevli Uzman Çavuş Osman Öntemel yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle, görev yaptığı karakolun yakınında duvara çarptı. Kazada Öntemel ile arkasındaki Uzman Çavuş Turgut Kestel ağır yaralandı.

İhbarla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Hazro Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Öntemel'in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Öntemel, otopsi işlemlerinin ardından, defnedilmek üzere, bugün, sabah saatlerinde, memleketi Adana'ya gönderildi.

Yaralı Turgut Kestel ise Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde kesik ve kırık tespit edilen Kestel'in tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hazro Adana Güncel Haberler

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