Diyarbakır'da Motokurye Sürücülerine Kask Kullanımı ve Güvenli Sürüş Eğitimi

Diyarbakır'da Motokurye Sürücülerine Kask Kullanımı ve Güvenli Sürüş Eğitimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü, motokuryelere yönelik 'kask kullanımı' ve 'güvenli sürüş' eğitimi düzenledi. Eğitim, 'Bir Kural Bir Ömür' kampanyası kapsamında gerçekleştirildi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce motokuryelere "kask kullanımı" ve "güvenli sürüş" eğitimi verildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, "Bir Kural Bir Ömür" kampanyası kapsamında motokurye olarak faaliyet gösteren motosiklet sürücüleri ile İl Emniyet Müdürlüğünde bir araya geldi.

Eğitimde sürücülere "kask kullanımı" ve "güvenli sürüş" konularında bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
Kontrolden çıkan vinç 23 aracı biçti, binalara zarar verdi

İstanbul'da büyük kaos! 23 araç çöpe döndü, çok sayıda bina hasar aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanından yeni anayasa için referandum sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanından referandum sinyali
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.