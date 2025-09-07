Diyarbakır'da Modifiye Araç Tutkunları Buluştu

Diyarbakır'da "Tuning Fest Diyarbakır 2025"te, farklı illerden gelen modifiye araç tutkunları buluştu.

Merkez Bağlar ilçesindeki Nevruz Park'ta düzenlenen festivalde Diyarbakır'ın yanı sıra ülkenin farklı bölgelerinden gelen katılımcılar, modifiye araçlarını tanıttı.

Farklı marka ve modellerdeki araçlar, aksesuar ve ses sistemleriyle ilgi çekti. Vatandaşlar festivale ilgi gösterirken beğendikleri araçlarla fotoğraf çektirdi.

Festivali organize eden Mehmet Beşir Yalçın, AA muhabirine, Diyarbakır'da ilk kez modifiye araç fuarının düzenlendiğini belirterek, festival alanında 150 araç ve 10 motosikletin yer aldığını söyledi.

Yalçın, "Birbirinden güzeller ve ayrı ayrı emek var. Arkadaşlarımız bunları kendileri yaptı ve biz de bunu burada sergiliyoruz." dedi.

Festivale 17 ilden araç sahibinin katılım sağladığını ifade eden Yalçın, hem katılımcı hem de ziyaretçi açısından yoğunluk yaşandığını belirtti.

Yalçın, gelecek yıllarda festivalin kapsamını genişleteceklerini dile getirdi.

Etkinliğe İstanbul'dan katılan Harun Karabulut, 3 yıldır profesyonel olarak yarışlara katıldığını ve güvenlikli pistlerde çalışmalarını yürüttüklerini aktardı.

Karabulut, "Diyarbakır'da ilk defa festival düzenlendiği için arabamı da getirdim. İlgi çok büyük. Drift yapanların sokaklardan uzak durmalarını, bunun için yarış pistlerini tercih etmelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Modifiye aracıyla festivale katılan Uğur Aykut da katılımın yoğun olduğunu söyleyerek, bundan sonra her yıl modifiye araç festivali düzenlenmesinin ilgi göreceğine inandıklarını ifade etti.