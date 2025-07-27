Diyarbakır'da Mobilya Boyama Atölyesinde Yangın

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Diyarbakır'da 3 katlı bir mobilya boyama atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında büyük çapta zarar meydana gelirken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

DİYARBAKIR'da 3 katlı mobilya boyama atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında atölyede büyük çapta zarar oluştu.

Yenişehir ilçesi Seyrantepe Sanayi Mahallesi'ndeki 1'inci Sanayi Sitesi'nde bulunan 3 katlı mobilya boyama atölyesinin son katında öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangında atölyede büyük zarar oluştu.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

HABER: Gıyasettin TETİK-Selim KAYA-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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