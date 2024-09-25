Diyarbakır'da Mobil Sağlık Ekipleri Tarım İşçilerine Ulaşıyor

Diyarbakır'da doktor ve hemşireden oluşan ekipler, mevsimlik tarım işçileri ve göçerler ile çocuklarına sağlık hizmeti sunuyor.

Mevsimlik tarım işçilerine Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında ülke genelinde İl Sağlık müdürlüklerince mobil sağlık hizmeti ulaştırılıyor.

Bu kapsamda Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünce Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) görev yapan 208'i aile hekimi, 208'i hemşire ve ebe toplam 416 sağlık çalışanından oluşan mobil ekipler, mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin aşılamaları, kadın, gebe, bebek, çocuk ve gençlik sağlığı izlemleri, bulaşıcı hastalık, kanser, verem ve kronik hastalık taramalarını yapıyor.

Sağlık ekipleri, Diyarbakır'ın 17 ilçesi kırsalında sunulan hizmet kapsamında, evlerinden uzakta tarlada çalışarak, yaylada hayvan otlatarak geçimini sağlayan tarım işçileri ve göçerlere ulaşmak için kilometrelerce yol katediyor.

Kaldıkları çadırda ya da çalıştıkları soğan, mısır, pamuk ve karpuz tarlalarında, hayvan otlattıkları yaylada ulaştıkları tarım işçileri ve göçerlerin sağlık sorunlarını dinleyen ekipler, aile bireylerinin tansiyon ve şeker ölçümlerini yapıyor, kadınların gebelik ve bebeklerin aşı sürecini takip ediyor.

Kronik hastaları da düzenli takip eden mobil ekipler, hastalıklara karşı bilgilendirme yapıyor.

Ekiplerin bir durağı da Çınar ilçesinin kırsal Yıllarca ve Yarımkaş mahalleleri oldu.

"Devletin verdiği bütün imkanları köylere, kırsala götürüyoruz"

Çınar 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde görevli 20 yıllık doktor Ebru Önder, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığının genelgesi doğrultusunda haftanın belirli günlerinde kırsal mahallelere giderek, aile hekimlerine ulaşamayan vatandaşlara sağlık hizmeti sunduklarını söyledi.

Gittikleri bölgelerde sağlık muayenesi yaptıklarını, aşı çağındaki bebek ve çocuklara aşı uyguladıklarını ifade eden Önder, aile sağlığı merkezlerinde verdikleri tüm sağlık hizmetlerini mobil ekipler olarak kırsalda çalışan vatandaşlara ulaştırdıklarını belirtti.

Gebe izlemi ile 65 yaş üzeri vatandaşlara kanser taraması da yaptıklarını anlatan Önder, risk taşıyan kişileri tedavilerinin yapılacağı ilgili sağlık kurumlarına yönlendirdiklerini aktardı.

Ailelerin bu hizmetten büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Önder, "Devletin verdiği bütün imkanları köylere, kırsala götürüyoruz. Aile Sağlığı Merkezlerine ulaşamayan, yetişemeyen herkese devletin bütün imkanlarını sağlayarak hizmet ulaştırmaya çalışıyoruz." dedi.

Karpuz tarlasında çalışan vatandaşlardan 41 yaşındaki 9 çocuk babası Mehmet Adıgüzel, sağlık hizmeti için her zaman kent merkezine gitme fırsatı bulamadıklarını söyledi.

Adıgüzel, mobil ekiplerin kırsalda sağlık taraması yapmasının çok faydalı olduğunu, bundan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Karacadağ bölgesinde tarlada eşiyle soğan toplayan 1 çocuk annesi Nurten Gül, 4 aydır tarlada çalıştıklarını, 2 ay daha çalıştıktan sonra evlerine döneceklerini belirtti.

Gül, "Sağlık çalışanları çocuğumu sağlık taramasından geçirdi, aşısını yaptı. Allah onlardan razı olsun. Yol uzak olduğu için gidip gelemiyoruz. Devlet bu hizmeti ayağımıza, tarlaya kadar getirdi. Devletimize teşekkür ediyoruz." dedi.