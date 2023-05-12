Diyarbakır'da minikler için bahar şenliği düzenlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki kreşlerde eğitim gören minikler için bahar şenliği düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki kreşlerde eğitim gören minikler için bahar şenliği düzenledi.

Belediyenin Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının Sümerpark Ortak Yaşam Alanı Amfi Tiyatro'da düzenlediği etkinlikte Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri de minikler için gösteri yaptı.

Etkinlikte miniklerin eğitmenleri eşliğinde hazırladıkları gösteriler izleyenlerin beğenisini topladı.

Şenliği, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ensari Erdem, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Bayram Sezgin, eğitmenler, kreş öğrencileri ve aileleri katıldı.