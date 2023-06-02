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Diyarbakır'da minikler Hacivat-Karagöz gösterisi ile eğlendi

Diyarbakır'da minikler Hacivat-Karagöz gösterisi ile eğlendi

Güncel Haberler

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kadın Yaşam Merkezlerindeki oyun odalarında kalan minikleri Hacivat-Karagöz gösterisi ile buluşturdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kadın Yaşam Merkezlerindeki oyun odalarında kalan minikleri Hacivat-Karagöz gösterisi ile buluşturdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Kadın Yaşam Merkezlerinde eğitim gören kursiyerlerin çocukları oyun odalarında çeşitli etkinliklerle eğlenceli vakit geçiyor.

Benusen, Yeniköy ve Mardinkapı Kadın Yaşam Merkezindeki oyun odalarından faydalanan 700 minik Hacivat-Karagöz gösterisi ile eğlenceli anlar yaşadı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, kadın kursiyerler ve çocuklarına yönelik etkinlikler düzenlemeye devam edecek.

Kaynak: AA / Murat Başal - Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır Güncel Haberler

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