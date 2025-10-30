Haberler

Diyarbakır'da minik öğrencilerden Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da özel bir anaokulu Cumhuriyetin 102. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Diyarbakır'da özel bir anaokulu Cumhuriyetin 102. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte, anaokulu öğrencileri çeşitli gösteriler sundu.

Etkinlikte konuşan okulun kurucu müdürü Hüseyin Güneş, Cumhuriyetin 102. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve coşkusunu hep birlikte yaşadıklarını söyledi.

Bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin taçlandığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için bir araya geldiklerini dile getiren Güneş, şunları kaydetti:

"Bu anlamlı günde bizlere bu topraklarda özgürce yaşamamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Cumhuriyet sadece bir yönetim biçimi değil bir yaşam biçimidir. Cumhuriyet, eşitliğin, adaletin, bilimin ve özgürlüğün ışığıdır. Bizler biliyoruz ki bu ışık en parlak şekilde çocuklarımızın gözlerinde yaşamaya devam edecektir. Bizler bugün, geleceğin teminatı olan çocuklarımızı bu bilincin ışığında büyütüyor, onların yüreğine vatan sevgisini ve Cumhuriyet ruhunu ekiyoruz."

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
Almanya Başbakanı Merz: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz

Almanya Başbakanı'ndan Erdoğan'a AB teklifi! Fikrini açık açık söyledi
Türkiye'de gol makinesi olan Kabongo Kasongo toprak sahaya kadar düştü

Türkiye'de gol makinesiydi! Toprak sahaya kadar düştü
Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş

Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verip hemen arabasına bindi

Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verebildi
Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı

Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
Çöken binada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı

Faciada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Partisi sandıktan birinci çıktı! Rob Jetten ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir

Partisi birinci çıktı! Ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Konutta kira getirisi en yüksek 10 şehir! Zirve değişmedi

Konutta kira getirisi en yüksek 10 şehir! Zirve değişmedi
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Türkiye Petrolleri'ne operasyon! 3 yönetici tutuklandı, patron firari

Türkiye Petrolleri'ne operasyon! 3 yönetici tutuklandı, patron firari
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.