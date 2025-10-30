Diyarbakır'da minik öğrencilerden Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Diyarbakır'da özel bir anaokulu Cumhuriyetin 102. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte, anaokulu öğrencileri çeşitli gösteriler sundu.

Etkinlikte konuşan okulun kurucu müdürü Hüseyin Güneş, Cumhuriyetin 102. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve coşkusunu hep birlikte yaşadıklarını söyledi.

Bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin taçlandığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için bir araya geldiklerini dile getiren Güneş, şunları kaydetti:

"Bu anlamlı günde bizlere bu topraklarda özgürce yaşamamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Cumhuriyet sadece bir yönetim biçimi değil bir yaşam biçimidir. Cumhuriyet, eşitliğin, adaletin, bilimin ve özgürlüğün ışığıdır. Bizler biliyoruz ki bu ışık en parlak şekilde çocuklarımızın gözlerinde yaşamaya devam edecektir. Bizler bugün, geleceğin teminatı olan çocuklarımızı bu bilincin ışığında büyütüyor, onların yüreğine vatan sevgisini ve Cumhuriyet ruhunu ekiyoruz."