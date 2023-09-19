Diyarbakır'da minibüsün pastaneye girdiği anlar kamerada

Diyarbakır'da bir minibüsün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu pastaneye girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada minibüs şoförü hafif yaralandı ve iş yeri ile minibüste maddi hasar meydana geldi.