Diyarbakır'da Minibüsün Otobüse Çarpması Sonucu 23 Yaralı

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir şehir içi minibüsün durakta bekleyen otobüse çarptığı kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 23 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastanelere kaldırarak tedavi sürecine başlattı.

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde, şehir içi minibüsün durakta bekleyen otobüse arkadan çarptığı kazada, ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da olduğu 15 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Yenişehir ilçesi Elazığ kara yolundaki Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. Şoförünün ismi öğrenilmeyen 21 HO 1055 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs, durakta bekleyen 21 BS 833 plakalı otobüse arkadan çarptı. Kazada, ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da olduğu 15 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin ise hamile olduğu belirtildi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

YARALI SAYISI 23'E YÜKSELDİ

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde şehir içi minibüsün durakta bekleyen otobüse çarptığı kazada yaralı sayısı, sonradan hastaneye götürülenlerle birlikte 23'e yükseldi. Yaralıların genel durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Seyfettin EKEN-Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
