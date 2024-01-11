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Diyarbakır'da Minibüsün Markete Girmesi Sonucu 5 Öğrenci Yaralandı

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Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan minibüsün bir markete girmesi sonucu 5 öğrenci yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'da kontrolden çıkan minibüsün markete girmesi sonucu 5 öğrencinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Kayapınar ilçesinde dün Mehmet K. yönetimindeki 21 EN 834 plakalı minibüsün, Diyarbakır-Elazığ kara yolu Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı'nda kontrolden çıkarak bir markete girmesi sonucu 5 öğrencinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde, minibüsün markete girerek öğrencilere çarpması ve bir öğrencinin kazadan yara almadan kurtulması yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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