Diyarbakır'da Minibüste Çiftetelli Eğlencesi
Diyarbakır'da bir şehir içi yolcu minibüsünde seyir halindeyken yolcular çiftetelli oynadı, diğer yolcular da alkışlarla destek verdi.
DİYARBAKIR'da şehir içi yolcu minibüsü seyir halindeyken, içindeki bazı yolcular çiftetelli oynadı; o anlar kameralara yansıdı.
Yenişehir ilçesi İstasyon Caddesi'nde dün gece saatlerinde hareket halindeki şehir içi yolcu minibüsünde 2 yolcu çiftetelli oynarken, oturan bazı kişiler ise alkışlarla onlara destek oldu. Minibüs bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar kameraya yansıdı.
Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK,Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR