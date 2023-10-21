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Diyarbakır'da minibüste 257 kilo 100 gram skunk ele geçirildi

Diyarbakır'da yapılan bir operasyonda minibüste 257 kilo 100 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.