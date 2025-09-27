Diyarbakır'da Minibüs ve Otobüs Çarpıştı: Yaralı Sayısı 23'e Yükseldi
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde şehir içi minibüsün durakta bekleyen otobüse çarpması sonucu yaralı sayısı 23'e ulaştı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtiliyor.
YARALI SAYISI 23'E YÜKSELDİ
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde şehir içi minibüsün durakta bekleyen otobüse çarptığı kazada yaralı sayısı, sonradan hastaneye götürülenlerle birlikte 23'e yükseldi. Yaralıların genel durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Seyfettin EKEN-Selim KAYA/DİYARBAKIR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel