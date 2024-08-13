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Diyarbakır'da minibüs, TIR üzerindeki iş makinesine çarptı: 3 yaralı

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir minibüs, TIR üzerindeki iş makinesinin kepçe kısmına çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde minibüs, TIR üzerindeki iş makinesinin kepçe kısmına çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Yukarısalat Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre İ.E. idaresindeki 20 U 9114 plakalı minibüs, kavşaktaki Y.E. yönetimindeki 61 K 3730 plakalı TIR'ın üzerindeki bulunan iş makinesinin kepçe kısmına çarptı. Kazada minibüs sürücüsü İ.E. ile araçta bulunan Y.E. ve H.A. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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