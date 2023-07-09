Diyarbakır'da Minibüs Kazası: 8 Kişi Yaralandı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde iki minibüsün çarpıştığı kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da iki minibüsün çarpıştığı kazada aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Merkez Sur ilçesi Alipaşa Mahallesi Turistik Caddesi'nde M.Y. idaresindeki 10 BJ 263 plakalı ticari minibüs, A.G. idaresindeki 21 M 0462 plakalı şehir içi yolcu minibüsüyle çarpıştı.

Kazada, aralarında çocuk yolcuların da olduğu 8 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.