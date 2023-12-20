Diyarbakır'da Minibüs Kazası: 2'si Ağır 15 Kişi Yaralandı

DİYARBAKIR'da inşaat işçilerini taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak tarlaya uçması sonucu 2'si ağır 15 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır Şanlıurfa kara yolu 12'nci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Kızıl idaresindeki, inşaat işçilerini taşıyan 21 EY 460 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada 15 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.