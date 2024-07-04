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Diyarbakır'da Minibüs ile Kamyonetin Kavşakta Çarpışması Kamerada

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyonetin kavşakta çarpıştığı ve 14 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

KAZA KAMERADA

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyonetin kavşakta çarpıştığı, 6'sı çocuk, 14 kişinin yaralandığı kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde minibüsün, kavşaktan kontrolsüz çıkan kamyonete çarpıştığı, ardından şarampole devrildiği görülüyor.

Seyfettin EKEN- Gıyasettin TETİK/BİSMİL (Diyarbakır),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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