Haberler

Diyarbakır'da Minibüs, Durakta Bekleyen Otobüse Çarptı: 25 Yaralı

Diyarbakır'da Minibüs, Durakta Bekleyen Otobüse Çarptı: 25 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir yolcu minibüsünün, durakta bekleyen belediye otobüsüne çarpması sonucu 25 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da yolcu minibüsünün, durakta bekleyen belediye otobüsüne arkadan çarpması sonucu 25 kişi hafif yaralandı.

Mehmet G. yönetimindeki 21 HO 1055 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, merkez Yenişehir ilçesi Elazığ Bulvarı'nda durakta bekleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait 21 BS 833 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Kazada, minibüs ve otobüsteki 25 yolcu hafif yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
BM'deki Netanyahu protestosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Netanyahu protestosuna Erdoğan'dan ilk yorum! "Katil" diye başlayıp...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evlendikten sonra yaşadığı mağduriyete isyan etti: Eşinizin soyadını almayın

Evlendikten sonra yaşadığı mağduriyete isyan etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadiydi! Ev kadınlarına erken emeklilik için tarih verildi

10 milyon kişiye müjde! Erdoğan'ın seçim vaadi için tarih verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.