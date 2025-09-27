Diyarbakır'da Minibüs, Durakta Bekleyen Otobüse Çarptı: 25 Yaralı
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir yolcu minibüsünün, durakta bekleyen belediye otobüsüne çarpması sonucu 25 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Diyarbakır'da yolcu minibüsünün, durakta bekleyen belediye otobüsüne arkadan çarpması sonucu 25 kişi hafif yaralandı.
Mehmet G. yönetimindeki 21 HO 1055 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, merkez Yenişehir ilçesi Elazığ Bulvarı'nda durakta bekleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait 21 BS 833 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.
Kazada, minibüs ve otobüsteki 25 yolcu hafif yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel