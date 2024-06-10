Diyarbakır'da minibüs dere yatağına devrildi, 5 kişi yaralandı
Diyarbakır-Mardin kara yolunda meydana gelen kazada, minibüs dere yatağına devrildi ve 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Diyarbakır'da minibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
B.S. yönetimindeki 21 VCE 77 plakalı minibüs, Diyarbakır- Mardin kara yolunun 12'nci kilometresinde dere yatağına devrildi.
Kazada, sürücü ve araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.