Diyarbakır'da Mıcır Yüklü Kamyon Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kontrolünü kaybeden mıcır yüklü kamyonun şarampole yuvarlanması sonucu sürücü Abdulkadir Yener hayatını kaybetti. Olay yerinde itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Haber: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kontrolünü kaybeden mıcır yüklü kamyon şarampole yuvarlandı. Kazadan sonra alev alan kamyonda mahsur kalan sürücü Abdulkadir Yener hayatını kaybetti.

Kaza, Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsal Belenli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Abdülkadir Yener'in kullandığı mıcırn yüklü kamyon kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yoldan geçen vatandaşları ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazadan sonra bir anda alevlere teslim olan araçta mahsur kalan sürücü Yener'in yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Abdulkadir Yener'in cansız bedeni otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

