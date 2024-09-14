Diyarbakır'da Mevlit Kandili Etkinliği: 3 Bin Kişiye Yemek İkram Edildi
Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün düzenlediği Mevlit Kandili etkinliğinde, Mardin'deki Sultan Şeyh Musa Külliyesi'nde 3 bin kişi bir araya gelerek yemek ikramından faydalandı. Etkinlikte Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.
Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Mevlit Kandili dolayısıyla 3 bin kişiye yemek ikram edildi.
Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin'deki Sultan Şeyh Musa Külliyesi'nde düzenlenen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.
Programda, yaklaşık 3 bin katılımcıya yemek verildi, çeşitli ikramlarda bulundu.
Etkinliğe, Mardin Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir ve vatandaşlar katıldı.