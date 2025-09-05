Diyarbakır'da Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla yıl boyu etkinlikler düzenlenecek

Diyarbakır'da, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla "Doğumunun 1500. Yılında Alemlere Rahmet Hazreti Muhammed" başlığıyla yapılacak etkinlikler yıl boyu sürecek.

İl Müftüsü Celal Büyük, Müftülük binasında düzenlenen basın toplantısında kentte yapılması planlanan etkinliklere ilişkin bilgi verdi.

Bu yıl 3 Eylül'de idrak edilen Mevlid Kandili ile başlayan Mevlid-i Nebi Haftası'nın temasının "Peygamberimiz ve Aile Ahlakı" olduğunu belirten Büyük, "Peygamberimizin örnek aile hayatını kamuoyuna sunmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda sadece bir haftayla sınırlı olmayan, bir yıla yayılan çok sayıda etkinlik düzenleyeceğiz." dedi.

Büyük, yıl boyunca cami ve Kur'an kurslarında hatimlerin ve duaların okunacağını ifade ederek, merkez Sur ilçesindeki Ulu Cami'de de her perşembe günü öğle namazından önce hadis dersleri verileceğini belirtti.

İl genelinde farklı camilerde sabah namazı buluşmaları düzenleneceğini, şehir merkezinde tanıtım stantları açılacağını ifade eden Büyük, hafızlık icazet merasimleri ve Kur'an kurslarında temaya uygun özel programların yapılacağını kaydetti.

İlkokuldan üniversiteye kadar tüm öğrenciler için yarışmalar, çocuk şenlikleri ve gençlik şölenlerinin planlandığını anlatan Büyük, çocuk evleri, kadın konukevleri ve sosyal hizmet kurumlarında yıl boyunca ziyaretler gerçekleştirileceğini söyledi.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinen Büyük, bu zulme yönelik de farkındalık oluşturacak etkinliklerin düzenleneceğini, ayrıca akademisyenler ve uzmanların katılımıyla söyleşi, konferans ve panellerin yapılacağını aktardı.

Yıl içinde kan bağışı kampanyaları ile "Hatıra Ormanı" projelerinin hayata geçirileceğini ifade eden Büyük, şehir merkezlerinde "Rahmet Meydanı" ve "Siyer Bahçesi" gibi alanların oluşturulmasına katkı sağlanacağını belirtti.

Büyük, Kur'an kursları, gençlik merkezleri ve yurtlarda öğrencilerin katılımıyla mektup yarışmaları yapılacağını, ekiplerin kırsal mahalle ve esnaf ziyaretleri gerçekleştireceğini söyledi.

Şehit yakınları, gaziler, engelliler, yaşlılar, kimsesizler, tutuklu ve hükümlüler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine ulaşmayı amaçladıklarını anlatan Büyük, cezaevleri ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde de vaaz, seminer ve eğitim programlarının yıl boyunca süreceğini sözlerine ekledi.