Diyarbakır'da Mevlid-i Nebi Etkinliği Gerçekleştirildi

Diyarbakır'da Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından "Mevlid-i Nebi" etkinliği yapıldı.

Merkez Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı'nda gerçekleştirilen ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, ilahiler seslendirildi.

Alana, Diyarbakır'da, 6-7 Ekim 2014'te terör örgütü PKK yandaşlarının gerçekleştirdiği izinsiz gösterilerde hayatını kaybeden Yasin Börü ve arkadaşları ile PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 9 Haziran 2015'te hayatını kaybeden Yeni İhya Der Başkanı Aytaç Baran'ın fotoğraflarının bulunduğu pankart asıldı.

Etkinlikte konuşan Müslüman Alimler Birliği Kudüs ve Filistin Kurulu Başkanı Dr. Mervan Ebu Ras, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepkisini dile getirdi.

Programa, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Peygamber Sevdalıları Vakfı Onursal Başkanı Mehmet Göktaş, Peygamber Sevdalıları Vakfı Genel Başkanı Molla Beşir Şimşek, Alimler ve Medreseler Birliği Genel Başkanı Molla Enver Kılıçarslan, bazı siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile farklı ülkelerden davetliler katıldı.