Diyarbakır'da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, riskli alan ilan edilen merkez Bağlar ilçesinde 90 metruk yapının yıkımını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ekipleri, ilk yıkıma başladığı Kaynartepe Mahallesi 281. Sokak'ta çalışmaları tamamladı.

Şu ana kadar 16 yapının yıkımını tamamlayarak hafriyatını kaldıran ekipler, Kaynartepe Mahallesi'ndeki 5 sokakta yıkım çalışmalarını sürdürüyor.

190 günde bitirilmesi planlanan çalışmalarla Muradiye'de 23, Fatih'te 17, Alipınar'da 2, Şeyh Şamil'de 3, 5 Nisan'da 4, Yunus Emre'de 8, Körhat'ta 8, Kaynartepe'de ise 25 olmak üzere toplam 90 metruk yapı yıkılacak.