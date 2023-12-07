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Diyarbakır'da metruk bina çöktü

7 Aralık 2023 17:52 Son Güncelleme: 17:54 Abone Ol

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bulunan 5 katlı metruk bina çöktü. Olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Enkaz altında herhangi birinin olmadığı tespit edildi.