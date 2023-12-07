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Diyarbakır'da metruk bina çöktü

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Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bulunan 5 katlı metruk bina çöktü. Olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Enkaz altında herhangi birinin olmadığı tespit edildi.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 5 katlı metruk bina çöktü.

İlçedeki İskender Paşa Mahallesi Yalıbahçe 1. Sokak'ta bulunan 5 katlı metruk binada, aniden çökme meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Güvenlik önlemi alan ekipler, yapının çevresindeki bazı binaları da çökme riskine karşı tahliye ederek mühürledi.

AFAD ekipleri, enkaz altında herhangi birinin kalma ihtimaline karşı köpeklerle arama çalışması yürüttü.

Ekipler, enkaz altında herhangi birinin olmadığını tespit edince çalışmalarını sonlandırdı.

Binanın, Kahramanmaraş merkezli depremlerden önce ağır hasarlı olduğu için boşaltıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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