Diyarbakır'da Metal Boyama Atölyesinde Yangın

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan bir metal boyama atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni belirlenmek üzere çalışma başlatıldı.

DİYARBAKIR'da metal boyama atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Bağlar ilçesindeki Metal İşleri Sanayi Sitesi'ndeki bir metal boyama atölyesinde meydana geldi. İşyerindeki fırının motoru, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yandı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. İşyerinde hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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